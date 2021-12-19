19 декабря из-за сбоя не будут работать МРЭО ГИБДД в Ростовской области

20 декабря за получением госуслуг можно будет обратиться в электронном виде и в порядке живой очереди. Фото: пресс-служба областного ГУ МВД

19 декабря из-за технического сбоя не будут работать МРЭО ГИБДД в Ростовской области. Неполадки должны устранить до вечера, поэтому прием посетителей собираются начать уже завтра, 20 декабря.

- Причиной сбоя стала коммунальная авария. Серверы оказались залиты водой. Ориентировочное время завершения работ - вечер 19 декабря. Завтрашний день объявили рабочим, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

20 декабря за получением госуслуг можно будет обратиться в электронном виде и в порядке живой очереди.

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