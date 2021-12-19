Снегопад и ветер обрушатся на Ростовскую область до вечера 19 декабря

Может пройти мокрый снег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Снегопад и сильный ветер должны обрушиться на Ростовскую область до вечера 19 декабря. Об этом предупреждают синоптики.

Так, например, в Ростове небольшие осадки с мокрым снегом ожидаются во второй половине дня, около 15 часов. При этом прогнозируют +2 градуса, ночью и завтра утром температура воздуха радикально не изменится, однако снова обещают снег. Ранее сообщалось, что порывы ветра могут достигать сегодня 20 м/с.

Примерно такая же погода ожидается в большинстве территорий области. Однако следует помнить, что из-за непогоды на дорогах образуется гололедица, поэтому нужно быть предельно внимательными сегодня и в ближайшие дни.

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