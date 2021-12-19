В Ростовской области к утру 19 декабря подтвердили 629 случаев COVID-19

Сотрудники лабораторий региона со вчерашнего дня проверили 16526 тестов на коронавирус Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 629 новых случаев COVID-19. Теперь количество переболевших и инфицированных с начала пандемии увеличилось до 187878. Коэффициент распространения вируса составляет 1. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает сайт донского правительства.

Положительные тесты подтвердили в 54 территориях региона. Оказалось, что в Ростове заболевание подхватили 163 человека, в Таганроге - 41, в Шахтах - 29. Остальные данные по районам опубликовали в порядке убывания, и меньше всего случаев - по 1 - было в городе Зверево и в Ремонтненском районе.

За сутки зарегистрировали еще 20 умерших с коронавирусом. Речь идет о 14 женщинах от 48 до 85 лет и 6 мужчинах от 46 до 84 лет. У ни были хронические заболевания. Всего скончались уже 9314 жителей Дона.

Выздоровели к этому моменту 163894 человека, за сутки - 721. Еще 2855 находятся на лечении в стационарах, из них 40 в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

Сотрудники лабораторий региона со вчерашнего дня успели проверить 16526 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием ПЦР на 100 тысяч населения - 331,35. Полностью завершили вакцинацию уже 1881,17 тысячи человек.

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