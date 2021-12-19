За сутки в Ростовской области из-за COVID-19 умерли еще 14 женщин и 6 мужчин

Выздоровели к этому моменту 163894 человека Фото: ИВАНОВА Диана

За прошедшие сутки в Ростовской области зарегистрировали еще 20 умерших с коронавирусом. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает сайт донского правительства.

Скончались еще 14 женщин в возрасте от 48 до 85 лет и 6 мужчинах от 46 до 84 лет. У них были хронические заболевания. Всего же с начала пандемии не смогли спасти 9314 жителей Дона.

Выздоровели к этому моменту 163894 человека. На лечении в стационарах находятся 2855 поступивших. Кроме того, со вчерашнего дня выявили еще 629 новых случаев заболевания COVID-19.

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