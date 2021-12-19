213 ковидных коек освободилось в больницах Ростова в декабре

Стационарное лечение сегодня проходят 652 пациента Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове за сутки от коронавируса выздоровел 171 человек, однако еще 163 заболели, 9 умерли. Такие данные в 11 утра 19 декабря опубликовали на сайте администрации донской столицы.

- Под наблюдением сейчас 4240 человек. Стационарное лечение проходят 652 пациента, они находятся в больницах №1 имени Семашко (195), №20 (323), №4 (64), а также в диагностическом центре «Здоровье» (70 человек), - сообщили власти.

К слову, в начале декабря в городе было занято 865 ковидных коек. Это значит, что к этому моменту освободились уже 213 мест.

Всего в Ростове было зафиксировано 70070 заболевших COVID-19, 61436 выздоровевших, 3775 умерших.

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