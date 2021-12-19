Морозы ударят в ночь на 1 января в Ростовской области

В донской столице ночью ожидается около -7 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Морозы до -12 градусов ударят в северных районах Ростовской области в новогоднюю ночь. Дневная температура установится в районе -9 градусов. Об этом ранее сообщили синоптики.

При этом в южных территориях все-таки будет несколько теплее. Например, в донской столице ночью ожидается около 7 градусов ниже нуля, а днем до -3.

На Новый год снега не прогнозируют, но он может пойти уже на следующий день после основных гуляний, 2 января. Пока что в регионе пасмурно, сегодня, 19 декабря, обещали осадки с мокрым снегом и ветер до 20 м/с

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