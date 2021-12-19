Ростов стал одним из победителей международного конкурса «Город, где хочется жить»

В этом году чемпионат «Baby Skills» провели на базе детсада № 116. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Ростов-на-Дону стал одним из победителей международного смотра-конкурса практик СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Южную столицу дипломом отметили за работу по профориентации дошколят и проведение чемпионата «Baby Skills», сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Жюри по достоинству оценило работу дошкольных организаций нашего города по ряду критериев: качеству и результативности решений, социальным и экономическим эффектам, возможности тиражирования практики в другие города, - написал Алекcей Логвиненко.

В этом году чемпионат «Baby Skills» провели на базе детсада № 116. За победу поборолись 158 малышей.

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