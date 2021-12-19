Не верьте незнакомцам и не передавайте им свои данные Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Ростова поверил мошеннику и потерял 70 тысяч рублей. Деньги пропали со счета после того, как мужчина назвал собеседнику данные своей карты и секретный смс-код, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Как отметили в ведомстве, аферист действовал по уже классической схеме: позвонил жертве с неизвестно номера, представился сотрудником банка, а потом начал запугивать - сообщил, что деньги пытается снять какой-то бандит и этому нужно немедленно помешать.

Сбитый с толку ростовчанин доверился «специалисту» и почти сразу же оказался без накоплений. Теперь этим занимается полиция, завели дело.

Жителям Дона напоминают: не верьте незнакомцам, которые звонят по телефону. Сразу кладите трубку и по всем вопросам обращайтесь по официальным номерам банков или других организаций. Не передавайте свои данные.

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