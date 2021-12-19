Скоростное ж/д сообщение собираются развивать между городами Ростовской области

На Дону уже есть поручения о проработке новой программы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области планируют проработать проект скоростного пригородного ж/д сообщения «Донской экспресс». Он должен связать Ростов, Новочеркасск, Азов и Таганрог. Об этом в рамках инвестпослания сообщил губернатор Василий Голубев.

- Идея появилась в 2017 году. Однако на ее реализацию требуется много средств, и выполнитьт задуманное можно только при поддержке Минтранса и «РЖД». Мы уже информировали вице-премьера Марата Хуснуллина и представили этот проект в «Сколково». Его поддержали, сейчас есть поручения о проработке такой программы, - пояснил Василий Голубев.

К слову, «Донской экспресс» в будущем собираются синхронизировать с созданием скоростного трамвая в Ростове. Работу по обновлению легкорельсовой сети донской столицы собираются начать уже в 2022 году. При этом могут создать точки пересечения трамвая и пригородной электрички, которая будет курсировать в другие города региона.

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