Уровень воды в Дону вблизи Азова и Ростова повысится до неблагоприятной отметки

Неблагоприятный уровень воды - 610 см Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области ночью с 19 на 20 декабря и утром 20 декабря в устье Дона ожидается повышение уровня воды. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

- По данным Росгидромета, продолжится ветровой нагон, уровень воды около Азова может достигнуть и превысить неблагоприятную отметку на 20-30 см, а вблизи Ростова приблизится к ней, - сообщили в ведомстве.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными.

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