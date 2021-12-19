В Ростовской области нашли череп мамонта возрастом около 600 тысяч лет

Через время кости изучат и реставрируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на побережье Таганрогского залива обнаружили череп мамонта возрастом около 600 тысяч лет. Сейчас его пытаются аккуратно извлечь из земли, потом находку передадут в Азовский музей-заповедник. Об этом на своем YouTube-канале рассказал руководитель проекта «Наука PRO» Евгений Миронов.

Автор ролика встретился с палеонтологами, которые ведут раскопки в декабрьскую непогоду. О доисторическом животном Евгению Миронову рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Вадим Титов.

- Это одна из завершающих находок скелета, который мы здесь копаем уже на протяжении нескольких лет. Мамонт погиб на берегу или на мелководье лагуны. Его немного растянуло течением, в одном месте нашли череп, в отдалении - кости, - пояснил Вадим Титов.

По словам ученого, пока трудно судить, что привело к гибели гиганта, он не был старым.

- Если ориентироваться на современных слонов, ему было 50-60 лет. Возможно, он увяз в глине или была болезнь. Следов воздействия человека или хищников нет. Пока видим только часть черепа, одного из бивней не хватает, - рассказал Вадим Титов.

На этом этапе изучения эксперты еще не могут детально говорить о судьбе мамонта, но через время кости обязательно изучат и реставрируют.

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