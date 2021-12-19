Частично снимут запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С завтрашнего дня, то есть с 20 декабря, в Ростовской области ослабят ограничения по COVID-19. Это решение утвердил губернатор Василий Голубев.

Так, с понедельника в 27 муниципалитетах восстановят плановую медпомощь.

Кроме того, частично снимут запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия, организаторы смогут проводить их с 6 до 21 часа. При этом заполняемость ДК, концертных залов и цирков не должна превышать 50%.

Общепиту разрешили работу танцплощадок. А в кафе аэропорта «Платов» со следующей недели у 18-летних посетителей будут просить сертификат, справку о перенесенной инфекции или ПЦР-тест (для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации). Работники залов обязаны привиться или предъявить справку о том, что уже болели коронавирусом.

Не стоит забывать о том, что до этого, с 7 декабря, сроки действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов, а справки о перенесенном заболевании теперь действительны до 1 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иван Ургант пошутил по поводу QR-кодов от утюгов и куриц в торговых центрах Ростова

Ведущий с юмором описал ситуацию, о которой рассказал главный санврач Дона (подробности)