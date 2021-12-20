Ростовчане разгадали секретный код пушистой защиты местного банкомата

В Ростове пушистый защитник стал звездой соцсетей. Фото: "Это Ростов"

В донской столице пушистый охранник местного банкомата стал настоящей звездой социальных сетей. Подписчики одного из городских пабликов активно обсуждают опубликованный снимок.

Он был сделан в отделении одного из местных банков. На нем запечатлен пушистый рыжий кот, который свернулся калачиком прямо на клавиатуре одного из терминалов. Для того, чтобы воспользоваться автоматом, придется снять пушистую "защиту".

- Банкомат с новым уровнем защиты „Пин-Кот“, - написал автор поста.

За несколько часов его пролаайкали и прокомментировали множество пользователей.

«Пфф, я знаю пин-кот. Мышь или, если не сработает, брысь», «На экране - снять и внести. Снять кисулькина с клавы и внести обратно на неё же. Это ритуал от мошенников», «Вот вам бы все шуточки шутить. А на самом деле он пин-код подсматривает. Потом - раз! И на вашей карте денег нет!» - высказали свое мнение ростовчане.

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