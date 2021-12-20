Негостеприимное обращение в ростовском магазине вызвало гнев пользователй соцсети

Негостеприимные ростовчане разгневали пользователей сети. Фото: "Это Ростов"

Знаменитое ростовское гостеприимство "разбилось" о текст одного из объявлений на двери местного магазина. Об этом написали пользователи в одном из городских пабликов в социальной сети.

Кто-то из горожан опубликовал снимок, на котором было запечатлено объявление, текст на котором гласил: «Вход в маске. А лучше вообще не входите». За пару часов пост набрал около сотни лайков.

- Знаменитое ростовское гостеприимство, - написал автор поста.

«Судя по листку слева с какими то закорючками, правда входить сюда не стоит», «Это список тех, кто был предупрежден, расписался и не вышел боле оттуда», «В аэропорту и на вокзале бы такое повесить: «Не приезжайте! А лучше вообще уезжайте», - поделились своим мнением горожане.

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