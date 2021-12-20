Уникальный жертвенный котел с вещами в зверином стиле нашли в Ростовской области

Древности выкопали на местах бывших немецких позиций. Фото: группа в VK отряда «Миус-фронт».

В Ростовской области во время раскопок на местах бывших немецких позиций нашли уникальный скифский жертвенный котел. При этом древняя емкость оказалась не пустой, в ней хранились бронзовые предметы в зверином стиле, рассказали поисковики отряда «Миус-фронт».

- Мы сделали по-настоящему уникальную находку. На немецких позициях выкапывали сначала типичное немецкое железо, а потом появился «скиф». Вызвали археологов и извлекли ритуальный жертвенный котёл. Внутри обнаружили еще более интересные бронзовые предметы с элементами звериного стиля. Возможно, это части еще какого-то жертвенного предмета скифской или раннесарматской культуры, - написали в соцсети поисковики.

Однако специалисты остались в недоумении, и продолжают задаваться вопросом о том, как такие раритеты могли оказаться на месте батальонного опорного пункта фашистов.

- Нацисты могли заниматься разграблением курганов и захоронений. Не успели вывезти, или это часть находок знаменитой экспедиции Миллера 1942 года, которые бесследно исчезли в 1943? В любом случае, дальнейшая работа в этом месте позволит установить, как попали античные предметы на немецкие позиции, - резюмировали эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области нашли череп мамонта возрастом около 600 тысяч лет

Сейчас часть доисторического животного пытаются аккуратно извлечь из земли (подробности)