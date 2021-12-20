Полыхающий ангар потушили в Ростовской области, выгорело 100 кв. метров

При пожаре никто не пострадал. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО.

Полыхающий ангар потушили в станице Новороговской Ростовской области. Всего выгорело 100 кв. метров, сообщили сегодня, 20 декабря, в пресс-службе областного управления МЧС.

- Информация о ЧП в экстренную службу поступила вчера в 6.59. Локализовать горение на месте происшествия в 7.08, все потушили в 7.14. Никто не пострадал, - рассказали в спасательном ведомстве.

С пламенем боролись 6 человек, было задействовано 2 единицы техники. Жителям Дона напоминают: нельзя забывать о правилах пожарной безопасности, от этого зависят жизни людей и сохранность имущества. При возгораниях нужно сразу же обращаться за помощью: с мобильного по номеру «101», со стационарного телефона - «01».

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