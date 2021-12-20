Еще 601 человек в Ростовской области заболел COVID-19 к утру 20 декабря

В лабораториях за 24 часа проверили 13823 анализа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 601 человек в Ростовской области заболел коронавирусом. Новые случаи инфекции обнаружили во время тестирования. Теперь число перенесших вирус и зараженных с начала пандемии увеличилось до 188479 человек. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает сайт донского правительства.

Положительные случаи за прошедшие сутки подтвердили в 53 территориях региона. В Ростове уже традиционно оказалось больше всего новых носителей COVID-19 - 154 человека. На втором месте находится Таганрог - 40, на третьем - Шахты - 32. Меньше всего - по 2 - в Багаевском, Верхнедонском, Веселовском, Дубовском, Заветинском, Куйбышевском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Обливском, Тарасовском и Усть-Донецком районах.

Зарегистрировали также 21 смерть среди пациентов с COVID-19. Речь идет о 12 женщинах в возрасте от 34 до 86 лет и о 9 мужчинах от 44 лет др 91 года. У них были хронические заболевания, подчеркнули власти. Всего из-за коронавируса скончались уже 9335 жителей Дона.

Выздоровели за все время распространения заболевания 164595 человек. В стационарах региона сейчас находятся 2809 поступивших, 34 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 258.

В лабораториях за 24 часа проверили 13823 анализа. Охват населения тестированием ПЦР на 100 тысяч населения - 332,34. Полностью привились к этому моменту 1883,82 тысячи человек.

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