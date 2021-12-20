12 женщин и 9 мужчин скончались из-за коронавируса за сутки в Ростовской области

Выздоровели с начала пандемии 16459 жителей Дона Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще 21 смерть среди пациентов с COVID-19. Информация об этом появилась на сайте донского правительства сегодня, 20 декабря.

- Речь идет о 12 женщинах в возрасте от 34 до 86 лет и о 9 мужчинах от 44 лет др 91 года. У них были хронические заболевания, подчеркнули власти. Всего из-за коронавируса скончались уже 9335 человек, - говорится в сообщении.

Под надзором медиков в больницах сейчас находятся 2809 поступивших, 34 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 258. Также подтвердили 601 новый случай инфекции. Выздоровели с начала пандемии 16459 жителей Дона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 601 человек в Ростовской области заболел COVID-19 к утру 20 декабря

Положительные случаи за прошедшие сутки подтвердили в 53 территориях региона (подробности)