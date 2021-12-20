В Новочеркасске 25-летнего мужчину заподозрили в изнасиловании и грабеже

Задержанного могут отправить в тюрьму на 6 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новочеркасске Ростовской области отправили под стражу 25-летнего подозреваемого в изнасиловании. Мужчина якобы надругался над женщиной 57 лет, а потом еще и ограбил ее. Сейчас это пытаются доказать, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

В ведомстве уточнили, что нападение произошло неделю назад, 14 декабря. Предварительно, насильник крепко держал жертву и не давал вырваться. Пострадавшая не смогла отбиться от бандита.

Сейчас задержанному грозит наказание сразу по трем статьям: «Изнасилование», «Иные действия сексуального характера» и «Грабеж». Мужчину могут на 6 лет отправить в тюрьму.

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