В Ростове задержку автобусов по вечерам объяснили дефицитом водителей

По данным властей, в микрорайонах удалось сократить время ожидания транспорта. Фото: сайт администрации Ростова.

Дефицит водителей общественного транспорт в Ростове составляет около 46% от фактической потребности. В том числе из-за этого в некоторых микрорайонах по вечерам ощущалась нехватка автобусов. Чтобы исправить этот недочет, уже предприняли ряд мер, сообщили власти.

Начали усиленно проверять работу на линиях, договорились о подготовке 40 новых специалистов. Начали думать о зарплатах водителей, они оказались ниже, чем в грузоперевозках и такси. Из-за этого, а также по причине роста цен на запчасти и топливо, пришлось поднять стоимость проезда в ноябре.

Эти меры, отметили в администрации, позволили улучшить работу транспорта в вечернее время.

- В Суворовском до 13 ноября средний выпуск составлял 40 из 60 единиц (67%), сейчас - 44-46 (73-77%). Ожидание сократилось с 30-40 минут до 25-35. В Красном Аксае использовали 83 машины из 125 (66%), теперь - 88-90 (70-72%). Ожидание на остановках снизили до 20-25 минут. На Северном выпускали 225 автомобилей из 341 (66%), сейчас - 235-242 (69-71%). Автобусы теперь курсируют с промежутком в 20-25 минут, - рассказали в администрации Ростова.

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