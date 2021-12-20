Ростовская спецшкола-интернат наймет охрану за полтора миллиона рублей

В Ростове спецшкола-интернат выставит пункты охраны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону специальная школа-интернат № 41 приняла решение о найме охраны. На эти нужды планируется потратить более полутора миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. В настоящее время все желающие смогли подать заявку на участие в нем. Сейчас идет работа комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет выставить пост частной охраны, сотрудники будут вести охранную деятельность. Главной задачей будет недопущение террористических актов, для этого необходимо сообщать спецслужбам о происходящих в заведении ЧС в виде пожаров, нападений, нарушений общественного порядка.

Деньги на выставление двух постов круглосуточной охраны будут выделены из областного бюджета. Контакт будет действовать с 1 января по 31 мая предстоящего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двухлетнее содержание дорог в пяти районах Ростовской области будет стоить более 451 миллиарда рублей.

Деньги на эти нужды будут выделены из областного бюджета.