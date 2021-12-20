В Таганроге обнаружили нелегальный пивной завод

Без разрешения и документов нарушитель построил сразу два объекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге во время проверки обнаружили незаконный пивной завод. Предприятие к этому времени уже проработало три года. Теперь юрлицо выплатит штраф в 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Нелегальное производство нарушитель наладил еще в 2018 году. Без разрешения и документов он построил сразу два объекта на площадке, которая освободилась после отвода железной дороги.

Цех работал бы и дальше без каких-либо проблем, но в один из дней пришли в проверкой. Сотрудники прокуратуры изучили все бумаги и узнали, что работу ведут под «черным флагом». После этого завели административное дело, руководству организации внесли представление, а все материалы передали в суд. К слову, вердикт инстанции пока в силу не вступил, и его еще могут оспорить.

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