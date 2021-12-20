Птицезащитные устройства установят на электропроводах в Калмыкии

В Калмыкии установят птицезащитную систему на ЛЭП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии столичный суд вынес решение об обязательной установке птицезащитных устройство на всех линиях электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратура региона.

Перед этим прокуратурой было установлено, что на территории государственных природных заказников федерального значения «Сарпинский», «Харбинский» в границах Яшкульского, Кетченеровского и Юстинского районов располагались линии электропередач. Но при этом птицезащитные устройства были установлены всего на четырех.

- Прокуратурой республики в суд направлено исковое заявление к эксплуатирующей организации об обязании устранить нарушение законодательства о животном мире и установить птицезащитные устройства на всех линиях электропередач, расположенных в пределах территории заказников, - говорится в тексте сообщения.

Суд удовлетворил все требования прокуратуры.

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