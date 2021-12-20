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Общество20 декабря 2021 14:00

В Элисте будут садиться самолеты из Астрахани

Выполнение рейсов запланировано с 11 января
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Из Астрахани в Элисту станут летать самолеты

Из Астрахани в Элисту станут летать самолеты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В элистинском аэропорту начнут приземляться самолеты из Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Астрахани.

- Выполнение рейсов запланировано с 11 января 2022 года и до конца осенне-зимнего периода - до 26 марта 2022 года, - говорится в тексте сообщения.

Летать самолеты будут дважды в неделю - по вторникам и субботам. Вылет из Астрахани запланирован на 16:30 по местному времени, а из Элисты будут возвращаться - в 19:20. В пути пассажиры будут находиться ровно час.

На маршруте задействованы самолеты ATR-72-500, рассчитанные на 70 пассажиров. Стоимость полета в один конец составляет от 1 158 рублей.

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С 10 января из Волгограда начнут летать рейсы в Элисту.

Самолеты будут летать в понедельник и пятницу.