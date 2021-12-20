Главный врач РОКБ Вячеслав Коробка назвал антипрививочников убийцами

Привитые люди переносят инфекцию намного легче других Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Ростовской областной больницы Вячеслав Коробка заявил, что антипрививочников можно приравнять к убийцам. Люди, которые выступают против вакцинации, заражают других специально, а те, кто боятся и заблуждаются, оказываются виновными в чужих смертях непреднамеренно. Эти слова медика «КП - Ростов» подтвердили в пресс-службе РОКБ.

Ранее специалист рассказал, что в более чем 80% случаях в реанимации ковидного госпиталя больницы умирают люди от 60 лет и старше. Заболевание переносят также и более молодые жители Дона.

При этом, подчеркнул Вячеслав Коробка, привитыми подчас оказываются лишь единицы. Однако именно эти люди благодаря вакцине переносят инфекцию намного легче других. Угроза смерти для них в разы ниже, чем у тех, кто громогласно отказывается от защиты иммунитета.

У антиваксеров, по словам медика, часто развиваются осложнения, а их легкие, буквально превращаются «в бетон». Лечить такие случаи крайне сложно, и очень часто люди в таких ситуациях просто не имеют шанса на спасение.

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