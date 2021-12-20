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Общество20 декабря 2021 14:16

В Калмыкии срок действия ПЦР-теста сократили до двух дней

Медицинский документ пригодится для посещения общественных мест
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-тестов

В Калмыкии сократили срок действия ПЦР-тестов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республике Калмыкия ограничили срок действия ПЦР-тестов. Об этом сообщили на минувшем заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Теперь ПЦР-тесты будут действовать только в течение 48 часов. Медицинский документ необходимо будет предоставлять местным жителям при посещении свадебных церемоний, библиотек, музеев, театров и других учреждений. Он также пригодится для похода в кафе и ресторанов.

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В Калмыкии перед Новым годом усилили ковидные ограничения.

Для посещения любых общественных мест потребуется сертификат о вакцинации.