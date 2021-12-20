Коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности

Организовали дежурство около 50 спецмашин Фото: Алексей ФОКИН

В Ростове к вечеру 20 декабря может может ухудшиться погода, поэтому коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Синоптики обещают дождь со снегом. Предстоящей ночью температура опустится ниже 0 градусов, поэтому к утру прогнозируют гололедицу. Спуски, подъемы, аварийно опасные участки обработают противогололедными материалами. Предприятия сейчас работают круглосуточно. Организовали дежурство около 50 спецмашин, - написал Алексей Логвиненко.

Всего же для работы зимой в городе подготовили более 200 единиц техники. Реагентов для дорог, по словам главы администрации, хватает, в наличии почти 11 тысяч тонн.

Для складирования снега отвели 12 спецплощадок. Также в каждом районе предусмотрели резервные места под эти цели. В Ростове работает специальный ситуационный центр, который должен координировать работу служб во время уборки улиц.

- Управляющим компаниям поручено провести итоговые инструктажи, а также проверить наличие противогололедных материалов и инвентаря, - добавил Алексей Логвиненко.

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