Погода в Ростове-на-Дону на 21 декабря 2021: прогноз синоптиков

Возможно налипание снега на проводах и деревьях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Ростове-на-Дону на 21 декабря 2021: публикуем прогноз синоптиков. Рассказываем, каким будет вторник в донской столице и других городах и районах области.

В Ростове столбик термометра может опуститься до нуля. Пройдут небольшой дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Утром возможно налипание снега на проводах и деревьях. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. На дорогах прогнозируют гололедицу.

По Ростовской области пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя. Временами дождь так же, как и в Ростове, может переходить в мокрый снег и снег. Синоптики предупреждают о гололеде и изморозевых явлениях. Порывы ветра будут достигать 5 — 10 метров в секунду, в Приазовье — до 11 — 13 метров в секунду. Средняя температура будет составлять -3 — -8 градусов.