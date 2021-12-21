В донской столице скончалась декан экономфака ЮФУ

В Ростове ушла из жизни декан экономфака ЮФУ. Фото: аккаунт в Фейсбуке Инны Шевченко

В донской столице ушла из жизни декан экономического факультета Южного федерального университета Елена Михалкина. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook сообщила ректор вуза Инна Шевченко.

- Труднее всего принять то, что умерла молодая еще женщина, прекрасный человек, который был для многих из нас не только коллегой, но и другом. Я всегда видела в ней своего партнера по достижению общих целей, человека, близкого мне по духу, амбициям и жизненным принципам. Меня восхищала стойкость ее характера, - написала на своей странице руководитель.

В последние три года Елена Михалкина боролась с очень тяжелой болезнью, но она не хотела, чтобы коллеги об этом знали и продолжала активно работать. Она учила студентов, проходила курсы повышения квалификации, а также участвовала в создании учебных пособий.

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