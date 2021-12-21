Воды не будет на 14 Линии и Текучева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Пролетарского района Ростова на сутки останутся без воды. Ее перекроют уже с 8 часов 22 декабря до 8 часов 23 декабря. Об этом предупреждает «Ростовводоканал».

Так, отключения произведут на участке 14 Линии от Больничного до Текучева, 376. Ресурс не будут подавать в ТК «Лента», управление транспортного обеспечения на Текучева, 376, и управление на транспорте МВД России по СКФО на Текучева, 237.

Это произойдет из-за плановых технических работ на 14-й Линии от Шолохова до Текучева, пояснили коммунальщики.

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