Сергея Любушкина назначили гендиректором главного водоканала Ростовской области

Сергей Любушкин руководил на несколькими коммунальными предприятиями Таганрога. Фото: ГУП РО «УРСВ».

Сергей Любушкин возглавил главный водоканал Ростовской области («Управление развития систем водоснабжения»). На сайте организации уже опубликовали информацию о назначении.

- С 15 декабря 2021 года новый гендиректор приступил к приему дел, а с января 2022 года он вступит в должность, - говорится в сообщении.

Сергей Любушкин до этого - с июля 2017 по ноябрь 2021 года - возглавлял новороссийский «Водоканал», а еще ранее руководил на несколькими коммунальными предприятиями Таганрога, в том числе МУП «Тепловые сети».

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