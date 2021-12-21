В Ростовской области выявили еще 539 случаев коронавируса к утру 21 декабря

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 1631 тест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за прошедшие сутки еще 539 человек заболели коронавирусом. Новые случаи обнаружили во время исследования анализов. При этом коэффициент распространения инфекции немного снизился и сейчас составляет 0,97. Такие данные опубликовали сегодня, 21 декабря, на сайте донского правительства.

Положительные случаи за прошедшие сутки выявили в 53 территориях Дона. В Ростове за 24 часа оказалось больше всего новых носителей COVID-19 - 148 человек. На втором месте уже несколько дней находится Таганрог - 35, на третьем - Шахты - 27. Меньше всего - по 1 заболевшему - Верхнедонском и Куйбышевском районах.

Зарегистрировали также 35 смертей среди пациентов с COVID-19. Речь идет о 19 женщинах от 58 до 96 лет и 16 мужчинах от 42 до 92 лет. У всех были хронические заболевания. Из-за коронавируса скончались уже 9370 жителей Дона.

Выздоровели за все время распространения заболевания 165566 человек. В стационарах региона сейчас под наблюдением 2801 поступивший, у 38 пациентов тяжелое состояние, они находятся на инвазивной ИВЛ.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 1631 тест. Полностью привились к этому моменту 1886,69 тысячи человек.

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