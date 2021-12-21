Жители Дона могут застраховать свое имущество на Почте

Фото: Почта России

В преддверии новогодних каникул, когда многие планируют путешествия к родственникам или туристические поездки, Почта России напоминает о возможности застраховать своё жилье. Кратковременное или долгосрочное страхование поможет не волноваться за сохранность своего имущества во время отъезда. Приобрести такие страховые полисы жители области могут в любом почтовом отделении.

- В среднем ежемесячно более 24 000 жителей региона оформляют полисы страхования имущества на почте. С каждым годом интерес к страхованию своего жилья возрастает. Так, с начала 2021 г. жители Ростовской области уже оформили 756 долгосрочных страховок имущества, что на 19% больше, чем в прошлом году. Кроме того, у наших клиентов есть возможность застраховать жилье на небольшой срок, например, один месяц. Почти 266 000 жителей региона выбрали в этом году кратковременную защиту своего дома или квартиры, — рассказал директор УФПС Ростовской области Почты России Андрей Ершов.

Почта России оказывает услугу страхования имущества совместно с компаниями «ВСК» и «Согласие». Для оформления полиса достаточно предъявить паспорт оператору почтового отделения. Кроме того, страховку можно приобрести в подарок для родных и близких к Новому году. Для этого нужно сообщить полное имя и контактный телефон человека, для которого приобретается страховка. Сразу в отделении клиент получит страховой полис и чек. Также с июля 2021 г. для клиентов Почты России действует программа «Защита дома», по которой стоимость страховки составляет 2 000 руб. в год. Застраховать жилье можно от пожара, взрыва, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и других рисков.

Уточнить адрес ближайшего почтового отделения, режим работы, а также предварительно записаться на прием можно на сайте или в мобильном приложении Почты России.