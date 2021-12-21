6,5 кг марихуаны нашли у травника-нарушителя в Ростовской области

За внушительные запасы мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: управление МВД России по РО.

В Ростовской области у жителя Чертковского района нашли дома около 6,5 кг марихуаны. Теперь мужчине грозит от 3 до 10 лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Травника-нарушителя в хранении наркотиков подозревали уже некоторые время, и в один из дней полицейские решили проверить свою догадку. В итоге действительность превзошла все ожидания, в худшем смысле этого слова.

Во время обыска обнаружили уже высушенную и расфасованную по пакетам траву, а также семь еще свежих кустов наркотического растения. 49-летний мужчина сразу же объяснил, что хранил все исключительно для себя и никому ничего продавать не собирался.

Видимо, правоохранители поверили подозреваемому, потому что разбирательства сейчас ведут по статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление и переработка наркотических средств».

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