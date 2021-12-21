В ТФОМС Ростовской области рассказали о возможностях бесплатной диспансеризации после коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Территориальном фонде медицинского страхования Ростовской области сообщили, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут пройти бесплатную диспансеризацию. При этом записаться на конкретную дату прохождения диспансеризации в поликлинике, к которой прикреплен переболевший ковидом, можно будет, обратившись непосредственно в поликлинику или через кабинет «Мое здоровье» на портале Госуслуг.
Диспансеризация направлена на выявление постковидного синдрома и других неблагоприятных последствий для организма, которые могла вызвать инфекция.
ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в дополнение к обычному перечню исследований и консультаций специалистов в рамках первого этапа диспансеризации проводятся следующие обследования:
- Спирометрия или спирография - методы исследования функции внешнего дыхания, позволяющие оценить состояние легких и бронхов.
- Общий (клинический) анализ крови развернутый, при котором дополнительно исследуется около 30 важнейших показателей крови, позволяющих оценить состояние организма, в том чисел такие ключевые показатели, как:
- Количество тромбоцитов.
- Цветовой показатель крови.
- Гемоглобин.
- Лейкоцитарная формула крови и др.
- Биохимический анализ крови, включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, активности трансаминаз, лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови. Такое исследование необходимо для получения обширного и объективного представления о состоянии и отдельных органов и всего организма.
- Определение концентрации Д-димера в крови. Фрагменты белка Д-димера появляются в крови после разрушения тромба, поэтому данный показатель является важнейшим маркером тромбоза и связанных с ним состояний, опасных для жизни (легочная эмболия, тромбоз вен, заболевания сердца, и др.).
- Проведение рентгенографии органов грудной клетки если она не выполнялась ранее в течение года.
ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Следующий этап проводится в случае определения отклонений в процессе прохождения первого этапа диспансеризации. Он включает более тщательное исследование сердца, сосудов и органов дыхания. В рамках второго этапа проводятся такие исследования, как:
- Эхокардиография, в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой.
- Компьютерная томография, в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже.
- Дуплексное сканирование вен нижних конечностей, при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови.
- Реабилитация и обследования в рамках углубленной диспансеризации проводятся по программе ОМС, то есть бесплатно для граждан при предоставлении паспорта и полиса ОМС, - добавили в пресс-службе ТФОМС Ростовской области.