В ТФОМС Ростовской области рассказали о возможностях бесплатной диспансеризации после коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Территориальном фонде медицинского страхования Ростовской области сообщили, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут пройти бесплатную диспансеризацию. При этом записаться на конкретную дату прохождения диспансеризации в поликлинике, к которой прикреплен переболевший ковидом, можно будет, обратившись непосредственно в поликлинику или через кабинет «Мое здоровье» на портале Госуслуг.

Диспансеризация направлена на выявление постковидного синдрома и других неблагоприятных последствий для организма, которые могла вызвать инфекция.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в дополнение к обычному перечню исследований и консультаций специалистов в рамках первого этапа диспансеризации проводятся следующие обследования:

- Спирометрия или спирография - методы исследования функции внешнего дыхания, позволяющие оценить состояние легких и бронхов.

- Общий (клинический) анализ крови развернутый, при котором дополнительно исследуется около 30 важнейших показателей крови, позволяющих оценить состояние организма, в том чисел такие ключевые показатели, как:

- Количество тромбоцитов.

- Цветовой показатель крови.

- Гемоглобин.

- Лейкоцитарная формула крови и др.

- Биохимический анализ крови, включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, активности трансаминаз, лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови. Такое исследование необходимо для получения обширного и объективного представления о состоянии и отдельных органов и всего организма.

- Определение концентрации Д-димера в крови. Фрагменты белка Д-димера появляются в крови после разрушения тромба, поэтому данный показатель является важнейшим маркером тромбоза и связанных с ним состояний, опасных для жизни (легочная эмболия, тромбоз вен, заболевания сердца, и др.).

- Проведение рентгенографии органов грудной клетки если она не выполнялась ранее в течение года.

ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Следующий этап проводится в случае определения отклонений в процессе прохождения первого этапа диспансеризации. Он включает более тщательное исследование сердца, сосудов и органов дыхания. В рамках второго этапа проводятся такие исследования, как:

- Эхокардиография, в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой.

- Компьютерная томография, в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже.

- Дуплексное сканирование вен нижних конечностей, при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови.

- Реабилитация и обследования в рамках углубленной диспансеризации проводятся по программе ОМС, то есть бесплатно для граждан при предоставлении паспорта и полиса ОМС, - добавили в пресс-службе ТФОМС Ростовской области.