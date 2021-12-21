Почти 80% бездомных привили в социальных центрах Ростовской области

Работу по иммунизации в учреждениях ведут на постоянной основе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных центрах Ростовской области привили уже почти 80% бездомных людей. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по борьбе с распространением COVID-19.

- Речь идет о людях, находящихся на обслуживании в 6 государственных центрах (на 350 мест). На данный момент привито около 80% контингента, 20% - вновь поступающие. Как только они приходят в центр, с ними начинают работать по вопросу вакцинации, - пояснили в пресс-центре.

Власти подчеркнули, что работу по иммунизации в подобных учреждениях сейчас ведут на постоянной основе.

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