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Общество21 декабря 2021 15:11

Вечером 21 декабря Ростов застыл в 9-балльных пробках

Сейчас стоит весь центр города, также сложности с проездом есть и на других улицах донской столицы
Ангелина СКИБА
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Ростов накрыл снегопад. Фото: Александра Какасьева

Ростов накрыл снегопад. Фото: Александра Какасьева

Вечером 21 декабря из-за непогоды Ростов застыл в 9-балльных пробках. Так дорожную ситуацию, по состоянию на 17.55, оценил сервис «Яндекс. Карты».

Сейчас внушительные заторы образовались на большинстве улиц, стоит весь центр города. Непросто проехать и на окраинах донской столицы.

Так, например, бардовые на карте Красноармейская, Буденновский, Большая Садовая, Богатяновский Спуск, Театральный проспект, Нансена, Ленина, Нагибина, Троллейбусная и Малиновского. Машины почти не двигаются на Таганрогской, Оганова, Королева и Вавилова, и это далеко не весь список.

К слову, пробки были и сегодня утром, из-за гололедицы и многие не смогли вовремя добраться на работу.

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