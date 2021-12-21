Вечером 21 декабря Ростов застыл в 9-балльных пробках

Ростов накрыл снегопад. Фото: Александра Какасьева

Вечером 21 декабря из-за непогоды Ростов застыл в 9-балльных пробках. Так дорожную ситуацию, по состоянию на 17.55, оценил сервис «Яндекс. Карты».

Сейчас внушительные заторы образовались на большинстве улиц, стоит весь центр города. Непросто проехать и на окраинах донской столицы.

Так, например, бардовые на карте Красноармейская, Буденновский, Большая Садовая, Богатяновский Спуск, Театральный проспект, Нансена, Ленина, Нагибина, Троллейбусная и Малиновского. Машины почти не двигаются на Таганрогской, Оганова, Королева и Вавилова, и это далеко не весь список.

К слову, пробки были и сегодня утром, из-за гололедицы и многие не смогли вовремя добраться на работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 21 декабря: заторы на дорогах - четыре балла

Утренний Ростов оказался скован четырехбалльными пробками (подробности)