Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 21 декабря: в городе образовались шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 21 декабря: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Текучева, улице Курской, улице Мечникова, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, проспектах Сиверса, Ленина, Богатяновском спуске, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Таганрогская, Зоологическая, Мадояна, Спартаковская, МОПРа, Международная, переулке Коммунистическом, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Бодрая, Штахановского, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Днепропетровской, Троллейбусной, Пановой, 1-й Конной Армии, Селиванова, Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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