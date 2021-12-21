Появилось видео масштабного пожара на складе в Таганроге

Спасатели опубликовали видео с места масштабного пожара в Таганроге. Фото: ГУ МЧС по РО

В Таганроге полыхает склад с пластиковой тарой. Пресс-служба ГУ МЧС по региону предоставила "КП - Ростов-на-Дону" видео с места происшествия.

На записи видно, как пламя вырывается из окон горящего здания. Огонь распространился по всей его площади. Кроме того, вспыхнула и сухая трава и опавшие листья рядом со складом. На данный момент пожар охватил порядка 2,5 тысячи квадратных метров. Пожарные продолжают бороться с огнем.

К счастью, пострадавших в пожаре нет и угроза распространения огня на соседние здания ликвидирована.

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В Таганроге полыхает склад с пластиковой тарой.

Площадь возгорания составляет уже 2500 квадратных метров.