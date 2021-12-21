Начальник регионального управления МЧС прокомментировал возгорание в Таганроге

Начальник регионального управления МЧС прокомментировал пожар в Таганроге

В Таганроге продолжает гореть здание склада с пластиковой тарой, также полыхает и соседний склад с леской для триммеров.

По словам начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппова, сообщение о возгорании в промышленной зоне поступило на пульт дежурного в 17:37. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, они установили, что горят два складских помещения. Общая площадь пожара составляла уже тысячу квадратных метров.

- Объявлен повышенный ранг пожара № 3. К тушению привлечено 90 человек личного состава, 29 единиц техники. Погибших, пострадавших нет, - сообщил Сергей Филиппов.

Также он отметил, что в 20:06 огонь был локализован на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, а также ликвидирована угроза распространения огня на соседние здания. Сейчас на месте работают специалисты лаборатории по выявлению вредных веществ в воздухе.

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Пожарные продолжают бороться с огнем.