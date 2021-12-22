Донская станция переливания крови наймет охрану за 5,2 миллиона рублей

Донская станция переливания крови наймет частную охрану Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области станция переливания крови наймет частную охрану. На эти нужды планируется потратить более 5,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие уже смогли подать свои заявки на участие в нем. В настоящее время ведется работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Подрядчику необходимо будет выполнять охранные услуги в зданиях станций переливания крови по всей Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ГБУ РО «СПК» на 2021 год. Контракт будет заключен на весь 2022 год.

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