В Ростове определили площадки для запуска новогодних фейерверков

В Ростове определили места для запуска новогодних фейерверков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове были определены площадки для запуска новогодних фейерверков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По городу будут разбросаны восемь площадок, которые будут работать с 23:30 31 декабря до часа ночи 1 января. Они будут располагаться по следующим адресам:

- Ворошиловский район – на площадь перед зданием администрации по бульвару Комарова, 28/5.

- Железнодорожный район - Рабочая площадь.

- Кировский район - парковка Гребного канала.

- Ленинский район – ул. Шоссейная, 2 Е.

- Октябрьском район - парк 70-летия Победы (мкр. Суворовский).

- Первомайский район – ул. Воровского, 48 (сквер Мира).

- Пролетарский район – площадка за мемориальным комплексом воинам-освободителям со стороны ул. Закруткина.

- Советский район - ул. Жданова, 2/7.

- Площадки обустроены таким образом, чтобы избежать травматизма и гибели людей, пожаров и нарушения общественного порядка, - говорится в тексте сообщения.

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