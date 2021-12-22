В Ростове отделение партии КПРФ оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Партию наказали на 50 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области отделение партии КПРФ оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение санитарных мер. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Дело в том, что на одной из партийных конференций участники были без масок. Кроме того, по данным инстанции, при входе на мероприятие не раздавали средства индивидуальной защиты, также не соблюдали социальную дистанцию.

Однако представители КПРФ с этим не согласны и утверждают, что были предприняты все необходимые шаги для защиты от COVID-19. Якобы людям измеряли температуру, а в разных точках зала выставили санитайзеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

КПРФ обратится в комитет по этике из-за высказываний в адрес депутата от Ростовской области

Словесная перепалка представителей двух партий произошла накануне на заседании в Госдуме (подробности)