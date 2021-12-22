Бывший мэр Ростова стал членом Общественной палаты города

Михаил Чернышев стал членом Общественной палаты по квоте гордумы взамен сложившей полномочия Натальи Кривец. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В Ростове членом городской Общественной палаты стал бывший глава администрации донской столицы Михаил Чернышев. Соответствующее решение было принято на заседании Гордумы.

Из состава Общественной палаты вышла Наталья Кривец, и, поскольку 11 членов палаты утверждаются решением городской думы, глава Ростова — Зинаида Неярохина — внесла предложение по новому кандидату Михаилу Чернышеву.

- Очень рассчитываем на ваш опыт, знание города и любовь к Ростову, Михаил Анатольевич, - поприветствовала нового члена Общественной палаты глава города Зинаида Неярохина, когда депутаты утвердили его кандидатуру.

Напомним, Михаилу Чернышеву 71 год. Он пять раз занимал пост градоначальника, в 2014 году стал заместителем губернатора Ростовской области, а через два года его избрали депутатом Госдумы от Южного избирательного округа.

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