В Ростовской области выявили 523 случая COVID-19 к утру 22 декабря

В лабораториях за 24 часа проверили 11534 теста на коронавирус Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области к утру 22 декабря зарегистрировали еще 523 случая COVID-19. Таким образом, число носителей инфекции и переболевших с начала пандемии увеличилось до 189541 человека. Коэффициент распространения вируса сейчас составляет 0,97. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Новых инфицированных после очередного тестирования обнаружили в 53 города и районах Дона, больше всего в Ростове - 149. В Таганроге - 32, в Шахтах - 25, Волгодонск - 21, Новочеркасск - 20, Аксайский район - 17, Азовский - 14, в Белокалитвинском и Неклиновском районах - по 13. Наименьшее количество выявленных - по 1 - в Верхнедонском, Куйбышевском и Ремонтненском районах.

В стационарах на данный момент лечат 2728 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 46 человек, на неинвазивной ИВЛ - 237. Всего выздоровели уже 166573 человека, умерли 9392 жителя Дона.

За сутки зарегистрировали еще 22 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Это 12 женщин от 58 до 99 лет, а также 10 мужчин от 55 до 86 лет. У них были хронические заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

В лабораториях за прошедшие 24 часа проверили 11534 теста на коронавирус. Полностью вакцинацию уже 1889,71 тысячи человек.

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