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Происшествия22 декабря 2021 9:27

Еще 12 женщин и 10 мужчин умерли из-за COVID-19 в Ростовской области

Всего жертвами пандемии стали уже 9392 жителя Дона
Ангелина СКИБА
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У пациентов были проблемы со здоровьем, в том числе хронические заболевания

У пациентов были проблемы со здоровьем, в том числе хронические заболевания

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области из-за COVID-19 скончались еще 22 человека. Все они имели проблемы со здоровьем, в том числе хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает сайт донского правительства.

Так, за прошедшие сутки умерли 12 женщин от 58 до 99 лет, а также 10 мужчин от 55 до 86 лет. Всего жертвами пандемии стали уже 9392 жителя Дона.

Заболели к этому моменту еще 523 человека, новые случаи обнаружили 53 территориях региона.

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