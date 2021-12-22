Железная дорога - это зона повышенной опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 41-летнего мужчину. Трагедия произошла на перегоне "Новочеркасск - Александровка". Об этом сообщили сегодня, 22 декабря, в УТ МВД по СКФО.

- Скончался житель Ростова-на-Дону. Предварительно, он нарушил правила безопасности. Сейчас еще выясняются обстоятельства происшествия, - рассказали в транспортной полиции.

В ведомстве напомнили, что железная дорога - это зона повышенной опасности, поэтому около путей всегда нужно быть внимательными и осторожными.

Всегда следует снимать наушники и убирать гаджеты, а переходить участки можно только в том случае, если поблизости не идет состав. Кроме того, опасно для жизни подниматься на вагоны, опоры и конструкции контактной сети.

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