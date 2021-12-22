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Общество22 декабря 2021 10:40

В Новочеркасске арестовали блогера, который залез на главную городскую елку

Молодой человек покорил хвойную красавицу, чтобы записать видеоролик
Ангелина СКИБА
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Хулиган поднялся на 15 метров, но так и не долез до верхушки

Хулиган поднялся на 15 метров, но так и не долез до верхушки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на 2 суток арестовали 20-летнего блогера, который залез на главную новогоднюю ель Новочеркасска. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Молодой человек проявил неуважение к обществу, нарушил общественный порядок, а также повредил каркас и нанес материальный ущерб администрации города, - пояснили в инстанции.

Речь идет о хулиганской выходке одного из новочеркасцев. Парень несколько дней назад залез на украшенное дерево на Соборной площади и записал видео с новогодним обращением. В ролике он отметил, что «поднялся на 15 метров, но так и не долез до верхушки из-за очень слабой конструкции».

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