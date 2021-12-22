В Новочеркасске арестовали блогера, который залез на главную городскую елку

Хулиган поднялся на 15 метров, но так и не долез до верхушки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на 2 суток арестовали 20-летнего блогера, который залез на главную новогоднюю ель Новочеркасска. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Молодой человек проявил неуважение к обществу, нарушил общественный порядок, а также повредил каркас и нанес материальный ущерб администрации города, - пояснили в инстанции.

Речь идет о хулиганской выходке одного из новочеркасцев. Парень несколько дней назад залез на украшенное дерево на Соборной площади и записал видео с новогодним обращением. В ролике он отметил, что «поднялся на 15 метров, но так и не долез до верхушки из-за очень слабой конструкции».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове молодого хулигана наказали за разбитую остановку

Приговор вынес мировой судья Железнодорожного района (подробности)