В Ростове для ценителей креатива открыли выставку «Арт-елка - 2022»

Полюбоваться на экспонаты можно будет до 14 января. Фото: сайт правительства РО

Выставку-конкурс «Арт-елка - 2022» открыли в Ростове на площадке Донской публичной библиотеки. На суд жюри и любителей искусства представили самые креативные новогодние деревья, необычные рождественские открытки, карнавальные маски и игрушки, сообщает сайт донского правительства.

- Работы выполнили в различных техниках. Они также имеют украшения в виде тигра - символа года по китайскому календарю. Выставка подарит праздничное настроение, познакомит с новыми идеями по декорированию дома и заставит улыбнуться, - рассказала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

В этом году оригинальные праздничные решения подготовили начинающие дизайнеры, молодые художники и дети. Полюбоваться на экспонаты можно будет до 14 января 2022 года.

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