«Россети» в День энергетика ввели в работу четыре энергообъекта, один из которых находится на Дону

Фото: «Россети Юг»

Группа «Россети» дала старт работе четырех новых объектов. Торжественная церемония пуска прошла в режиме видеоконференцсвязи при участии Заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака, генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, а также руководителей дочерних компаний «Россети Юг», «Россети Урал», «Россети Сибирь» и «Россети Московский регион».

Отметим, что подстанция «Полевая» в Ростовской области была построена с нуля. Она обеспечивает выдачу 120 МВт мощности новой Марченковской ветроэлектростанции.

ПС «Полевая» - один из самых современных энергообъектов на Юге России.

Новый питающий центр оснащен передовым высокотехнологичным оборудованием, соответствующим мировым стандартам. Современные конструктивные решения обеспечивают высокую степень надежности и безопасности обслуживающего персонала.

Подстанции «Горный щит» и «Бенжереп-2» участвуют в электроснабжении Екатеринбургской агломерации и Новокузнецкого района Кузбасса. Объекты прошли глубокую модернизацию.

На подстанции «Лесная», одном из опорных центров питания в Новой Москве, выполнен первый этап реконструкции, которая закроет вопрос дефицита мощности в радиусе 20 км минимум на 5 лет.

- Подстанции обеспечивают электроснабжение десятков тысяч жителей, промышленные и социально значимые объекты. В ходе реализации проектов были использованы передовые технологии и оборудование. В результате повысится надежность и качество электроснабжения, появится возможность для подключения новых потребителей. Отмечу, что в стране поступательно обновляется энергетическая инфраструктура, – подчеркнул Александр Новак.

В свою очередь Андрей Рюмин заявил, что группа «Россети» стремится развиваться опережающими темпами, учитывая текущие и будущие потребности клиентов.

- Наш приоритет – единые стандарты, подходы и высокое качество услуг на всей территории присутствия. В День энергетика мы вводим в работу объекты в разных частях страны. У новых питающих центров разные задачи, но есть общая черта – в каждом из проектов были применены актуальные решения, которые гарантируют высокий уровень надежности и эффективности передачи электроэнергии потребителям, – прокомментировал он.

Кстати, более 95% оборудования, установленного на энергообъектах, отечественного производства, включая современное силовое и коммутационное оборудование, микропроцессорные защиты. Также реализованы удаленная наблюдаемость и интеллектуальный учет электроэнергии.